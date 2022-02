Draghi, dopo un anno fiducia al 60%: sondaggio Quorum/YouTrend per Sky

Ha “abbastanza” fiducia nel premier il 45% degli intervistati. Per il 60%, il giudizio complessivo su questo esecutivo è più alto rispetto ai governi Conte 1 e 2. Inoltre, il 56% si dice convinto che si arriverà alla fine della legislatura: il 43% è favorevole a un nuovo governo di larghe intese guidato da Draghi dopo le Politiche. Riguardo ai temi, apprezzamento soprattutto per la gestione della pandemia e del Pnnr. Per il futuro, priorità al taglio delle tasse. Pd ancora primo partito, sopra a Fratelli d’Italia