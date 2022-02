Covid Cina, via libera all'uso “condizionato” pillola Pfizer Paxlovid

Mentre a Pechino si stanno disputando i giochi olimpici invernali e la Cina sta gestendo alcuni piccoli focolai di virus, arriva la notizia del via via libera cinese all'uso "condizionato" della pillola anti-Covid "Paxlovid". Il medicinale è quello prodotto dal gruppo americano Pfizer. Le autorità cinesi hanno tuttavia sottolineato che il Paese non ha comunque ancora autorizzato alcun vaccino straniero contro il Covid-19 ( SPECIALE COVID - AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

Paxlovid già autorizzato in Europa

Il 27 gennaio scorso l'Agenzia Europea del Farmaco (Ema) ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per Paxlovid, il farmaco anti-Covid, da assumere per via orale, prodotto da Pfizer. Lo ha annunciato un comunicato apparso sul sito dell’agenzia. “Il comitato per i medicinali destinati ad uso umano (CHMP) dell'Ema ha raccomandato l'immissione in commercio condizionata per il medicinale antivirale orale Paxlovid (PF-07321332/ritonavir) per il trattamento del Covid-19. Il richiedente è Pfizer”, si legge in apertura.