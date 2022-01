Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 27 gennaio. DIRETTA

Il governo valuta l'estensione della durata del Green Pass per chi ha fatto la dose booster. Intanto da febbraio per l'ingresso in Italia dei viaggiatori provenienti dall'Ue basterà il Green Pass. Le Regioni premono per una semplificazione delle regole , tra cui lo stop delle zone a colori. La richiesta è accolta dal sottosegretario alla Salute Costa ma con il mantenimento della zona rossa senza limitazioni per i vaccinati.