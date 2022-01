8/10 ©IPA/Fotogramma

"È giunto il momento di prendere in considerazione la revoca delle misure di viaggio aggiuntive che un certo numero di Stati membri ha messo in atto al di là delle raccomandazioni dell'Ue", ha detto il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders. A fargli eco la commissaria per la Salute Stella Kyriakides: "I Paesi hanno riconfermato che il possesso di un valido certificato digitale di vaccinazione dell'Ue dovrebbe in linea di principio essere sufficiente per viaggiare durante la pandemia"