Covid, obbligo mascherina resta in vigore nello stato di New York

L'obbligo di mascherina nelle scuole e negli spazi pubblici decretato dalla governatrice di New York , Kathy Hochul, resta per il momento in vigore. Lo ha deciso una Corte d'appello, che ha di fatto bloccato temporaneamente la decisione di un giudice della Corte suprema statale, che negli Usa ha un grado più basso, di cancellarlo per la mancanza di un avallo legislativo. La stessa Hochul aveva inoltrato immediatamente ricorso per conservare l'obbligo, nell’attesa di un appello formale della sua amministrazione, poi arrivata grazie al giudice Robert Miller, che ha accolto la richiesta fissando una nuova udienza per la giornata di venerdì.

La ricostruzione della vicenda

Prima, come detto, un giudice della Corte suprema dello Stato aveva bocciato la misura decisa da Hochul per combattere il Covid, ovvero l'obbligo dell’uso della mascherina a scuola e nei luoghi pubblici. Pur sottolineando che si trattasse di un provvedimento mosso da “buone intenzioni”, il giudice Thomas Rademaker aveva sottolineato che non andava applicato. Solamente i legislatori statali, dal suo punto di vista, potevano avallare misure simili. La decisione aveva sorpreso Hochul, senza però intimorirla. “La mia responsabilità è proteggere i newyorkesi durante questa crisi sanitaria” e l'obbligo della mascherina “è una misura per prevenire la diffusione del Covid e salvare vite. Siamo in disaccordo con la decisione e perseguiremo tutte le strade per capovolgerla”, aveva preannunciato. E subito era arrivata anche la reazione anche del procuratore di New York, Letitia James: “Presenteremo ricorso e continueremo a fare tutto quello che è in nostro potere per tutelare i cittadini”.

La situazione sanitaria attuale

La Corte Suprema di New York, però, non è il tribunale di ultima istanza, tanto che si può ricorrere contro una sua decisione alla Corte di Appello, di grado più alto. E così è avvenuto. Prima dello stesso ricorso, il ministero dell'Istruzione dello Stato aveva spiegato che le “scuole devono continuare a rispettare l'obbligo delle mascherine”. Considerando i numeri relativi alla pandemia da Covid, nello Stato di New York circa 20.000 persone risultano quotidianamente positive al coronavirus, meno comunque rispetto al picco generato dalla diffusione della variante Omicron per cui si erano registrati 90.000 casi al giorno, agli inizi di gennaio. Attualmente è calato anche il tasso di positività, passando da oltre il 22% al 10%. Nonostante questi numeri, però, l'emergenza sanitaria non è ancora alle spalle.