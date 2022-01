10/10 ©IPA/Fotogramma

Secondo il microbiologo Andrea Crisanti, "se permettiamo a questa malattia di diventare endemica, colpirà via via le persone più anziane e inciderà sulla durata della vita media". In ogni caso, almeno per il momento, l’Italia non dovrebbe eliminare le restrizioni e, anche quando questo sarà possibile, non bisognerà togliere quelle misure che impediscono agli infettati di contagiare