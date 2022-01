1/10 ©Ansa

Acquistare mascherine Ffp2 e sottoporsi regolarmente ai tamponi anti Covid-19 rappresenta una spesa importante per le famiglie, con un costo fino a 4.824 euro all’anno per un nucleo di 4 persone. È quanto denuncia Consumerismo No Profit, associazione dei consumatori che ha realizzato uno studio per capire come l'attuale emergenza sanitaria incida sulle tasche degli italiani

GUARDA IL VIDEO: Mascherine chirurgiche e Ffp2: le differenze