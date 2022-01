Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 26 gennaio. LIVE

Le Regioni chiedono all'unanimità una generale semplificazione dell'emergenza Covid, con lo stop alle fasce a colori, al conteggio dei malati per altre patologie tra i ricoverati Covid, agli asintomatici sottoposti a sorveglianza sanitaria, agli studenti vaccinati in dad. Una posizione che sarà messa nero su bianco in un documento da sottoporre all'attenzione del Governo. Lento calo dei casi: 186.740 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Ieri 77.696. 468 vittime, ieri erano state 352. Morto per Covid in ospedale a Torino un bambino di dieci anni non vaccinato. A New York confermato l'obbligo delle mascherine.