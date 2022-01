Bimbo morto per Covid a Torino, la famiglia: "Siamo tutti vaccinati"

"Per Lollo avevamo deciso di attendere per la vaccinazione. Ci eravamo consultati e, visto le medicine che prendeva a causa dell’epilessia, avevamo deciso che sarebbe stato meglio così", le parole della famiglia al Corriere della Sera

"Per Lollo avevamo deciso di attendere per la vaccinazione. Ci eravamo consultati e, visto le medicine che prendeva a causa dell’epilessia, avevamo deciso che sarebbe stato meglio così. Noi siamo tutti vaccinati in famiglia. Doveva andare così". Sono le parole, riportate dal Corriere della Sera, di Simone Gazzano, padre del bimbo deceduto per Covid a Torino. Il virus lo ha portato via in 48 ore. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

La tragedia



Nonostante Lollo, che al netto di alcuni episodi di epilessia risalenti ad anni fa, non avesse "patologie pregresse che lo rendessero un paziente fragile - spiega Alessandra Conio, responsabile della rianimazione pediatrica dell’ospedale -, pensiamo che l’infezione virale abbia scatenato una risposta infiammatoria molto grave, soprattutto sulla parte muscolare. È arrivato da noi in stato di choc". E ancora: "Il paziente non soffriva di patologie e non era vaccinato - precisa Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino del Regina Margherita . In questa quarta ondata per i più piccoli sono aumentate le possibilità di ammalarsi e di avere quindi conseguenze gravi".