Covid, Costa, "Supereremo il sistema a colori delle Regioni"

"C'è il tema di superare il sistema a colori, richiesta che arriva dalle Regioni. Credo che andremo verso questa direzione". Lo ha dichiarato al Tg1 il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in riferimento alla misure su cui sta lavorando il Governo per l'alleggerimento delle misure anti-Covid.

"Mantenere la zona rossa come zona di controllo e monitoraggio, ma togliere ogni restrizione in quella zona, significa dare fiducia ai cittadini, quei 47 milioni che si sono vaccinati e a tutte le attività economiche", ha aggiunto, paventando l'ipotesi di togliere le restrizioni per i vaccinati in zona rossa.