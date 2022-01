6/10 ©IPA/Fotogramma

Se invece risulta positivo al virus dopo 14 giorni dalla prima dose, non deve fare la seconda, ma solo il richiamo a 4 mesi per gli over 12. In pratica, per un under 12 che ha avuto una dose di vaccino e poi è risultato positivo dopo il 14/mo giorno dall'inoculazione, non serve seconda dose, né richiamo