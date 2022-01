1/12 ©IPA/Fotogramma

Tra tutti gli aiuti e le agevolazioni previste per le famiglie e confermate per il 2022, sono presenti alcuni bonus per cui non è necessario presentare una dichiarazione Isee, il documento che certifica la situazione reddituale familiare, e ai quali tutti possono accedere. Ecco quali sono

GUARDA IL VIDEO: Isee 2022: che cosa serve per richiederlo online