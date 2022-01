2/14 ©Ansa

Su quanto dura la positività a Omicron non c’è una risposta fissa: gli studi hanno mostrato che, così come accade per le altre varianti del virus, non c’è un decorso uguale per tutti. C’è chi rimane positivo per meno di una settimana e chi per un mese. Di certo, ci sono dei fattori che influiscono. La durata della positività è di solito proporzionale alla gravità della malattia, mentre persone asintomatiche o con pochi sintomi tendono a negativizzarsi prima. Inoltre, i vaccinati tendono a rimanere positivi per meno tempo rispetto ai non vaccinati

Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta