Covid, esperti su Omicron BQ.1.1: "Presto per prevedere nuova ondata"

Le parole di Zollo

Zollo, ricordando che BQ.1.1 è una sottovariante della Omicron BA.5, sottolinea che nel mondo "si rileva un incremento pari allo 0,02% in generale e non si può ancora dire che sia specifica di una nazione". Guardando i dati delle sequenze depositate nella banca dati Gisaid, un'iniziativa scientifica globale che fornisce accesso aperto ai dati genomici dei virus dell'influenza e del coronavirus responsabile della pandemia di COVID-19, "è troppo presto per dire che BQ.1.1 è in grado di generare una nuova ondata. Al suo attivo la nuova sottovariante ha tre mutazioni in una parte molto ben conservata della regione della proteina Spike con cui il virus Sars-CoV-2 si aggancia alle cellule umane", chiamata Receptor Binding Domain (RBD). Tutte e tre le mutazioni, chiamate S:444T, S:460K e S:346T, contribuiscono a fare in modo che il virus sfugga agli anticorpi. Zollo torna sulla proteina N: "Abbiamo dati sostanziali sul fatto che la nucleoproteina N sta mutando, dando un vantaggio al virus in termini di protezione. Sarebbe quindi necessario aggiornare i test attuali per non rischiare che molti casi sfuggano alla diagnosi", continua. "L’attuale 'liberi tutti' non va bene perché le varianti si stanno muovendo, si sta generando solo la positività. Quanto queste varianti siano importanti dal punto di vista clinico, lo sapremo solo fra 15 giorni", conclude Zollo.