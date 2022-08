Covid, variante Centaurus: effetto vaccini e sintomi. Cosa sappiamo

4/7 ©Ansa

LE CARATTERISTICHE DI CENTAURUS - Quello che si sta cercando di capire è se Centaurus potrebbe essere più aggressiva di Omicron. In India l’aumento dei contagi dovuti a BA.2.75 non si è finora tradotto in una crescita del numero di morti o di ospedalizzazioni nei pazienti positivi. Tuttavia, come ricorda Andreoni, alla risalita generalizzata dei casi di infezione “inevitabilmente” si accompagna anche un aumento dei “casi gravi”. Anche per questo “i timori su Centaurus sono comprensibili”

