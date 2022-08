Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 30 agosto. LIVE

Potrebbe arrivare a breve il via libera ai tanto attesi vaccini anti-Covid aggiornati contro la variante Omicron del virus Sars-CoV-2. Cruciale sarà l'atteso ok ai nuovi preparati da parte dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema), cui seguirà l'esame da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Ema terrà infatti una riunione straordinaria il primo settembre proprio per valutare due richieste di autorizzazione di vaccini mRna per il Covid-19 adattati per il ceppo originale e la subvariante BA.1 Omicron, presentate da Moderna e Pfizer. Anche l'Aifa ha fissato per il prossimo 5 settembre una riunione straordinaria della Commissione tecnico scientifica. Sul tavolo, potrebbe esserci con grande probabilità - come già annunciato dal direttore generale Nicola Magrini - l'esame dei nuovi vaccini anti-Covid aggiornati, se non ci saranno ritardi nell'approvazione da parte dell'Ema.