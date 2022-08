2/9 ©Ansa

L'agenzia nazionale del farmaco (MHRA) ha reso noto in un comunicato di aver approvato il vaccino per le dosi di richiamo per gli adulti "dopo che è risultato conforme agli standard di sicurezza, qualità ed efficacia dell'ente regolatorio britannico" e in grado di suscitare una "forte risposta immunitaria" contro entrambi i ceppi

