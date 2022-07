15/22 ©IPA/Fotogramma

PUGLIA - Chiamata attiva dei soggetti fragili e a rischio, Open day e coinvolgimento delle farmacie e dei medici di famiglia: la Regione Puglia ha organizzato il nuovo piano per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid per le persone over 60 e per i pazienti fragili dai 12 anni in su. Sono 63 i centri vaccinali aperti in Puglia. La prenotazione può avvenire anche tramite il portale della regione Puglia a questo indirizzo http://www.lapugliativaccina.regione.puglia.it/