Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 14 luglio. DIRETTA

Centomila mila dosi al giorno, con un hub ogni 50 mila abitanti e il ritorno dei drive-through: è uno dei punti del piano vaccinale predisposto per estendere agli over 60 l'obbligo di quarta dose. Una platea stimata in circa 12 milioni di persone. "Continua l'aumento dei pazienti Covid negli ospedali. In una settimana, dal 5 al 12 luglio, il numero dei ricoverati è cresciuto del 35,5%. Un balzo significativo rispetto all'incremento del 19% registrato nel corso della settimana precedente. Il fenomeno è in linea con l'andamento dell'epidemia nella popolazione generale: le ospedalizzazioni, infatti, crescono con il tipico ritardo di 6-7 giorni sui contagi". Lo evidenzia il report della Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. 110.168 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, 106 i morti registrati. A Roma si teme l'effetto Maneskin sui nuovi contagi.

