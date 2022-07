Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 14 luglio

I tamponi sono 408.096 (ieri 410.435), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 26,2% (ieri era al 26,8%). Le persone in terapia intensiva sono 391 (+3 rispetto a ieri), quelle nei reparti ordinari 10.115 (+289). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 169.601. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 19.887.543. I guariti sono 18.294.517 ascolta articolo Condividi

Nelle ultime 24 ore sono stati 107.122 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 110.168. I tamponi effettuati sono 408.096 (ieri 410.435). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 26,2% (ieri era al 26,8%). Sono 105 i morti (compresi alcuni riconteggi), 3 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 14 luglio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 391, con 48 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 10.115 (+289). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti leggi anche Covid, preoccupazione dalla Gran Bretagna sulla variante Centaurus In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 19.887.543. Le vittime in totale sono 169.601, con 105 decessi segnalati nell'ultimo bollettino con un ricalcolo delle Regioni Campania e Sicilia (ieri erano stati 106, compresi alcuni riconteggi delle Regioni Lazio, Campania e Sicilia). I guariti sono 76.992 nelle ultime 24 ore e 18.294.517 in totale. Sono invece 1.412.919 le persone in isolamento domiciliare (+31.243). I tamponi sono in tutto 231.776.628 - di cui 94.358.940 processati con test molecolare e 137.417.688 con test antigenico rapido -, in aumento di 408.096 rispetto al 13 luglio. Le persone testate sono finora 60.836.652, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino approfondimento Vaccini Covid, quarta dose agli over 60: ecco il piano del governo La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto non paziente Covid. La regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi, è in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà aggiornato. La regione Campania comunica che, a seguito delle verifiche odierne, si evince che tre decessi registrati oggi risalgono ad un periodo compreso tra il 28/12/2021 e l'11/07/2022. La regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso (caso relativo alla provincia di PN). La P.A. di Bolzano comunica che dal totale odierno dei test antigenici (897) comunicati dei casi è stato sottratto 1 storno di paziente positivo al test antigenico ma negativo al test molecolare, per un totale netto di 896 positivi a test antigenico comunicati. La regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 1514 sono relativi a giorni precedenti al 13/07/22 (di cui n. 1252 del 12/07/22, n. 168 del 11/07/22, n. 7 del 10/07/22, n. 15 del 09/07/22, n. 13 del 08/07/22). Inoltre i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: n. 5 al 13/07/2022 - n. 7 al 12/07/2022 - n. 2 al 11/07/2022 - n. 1 al 05/07/2022. La regione Umbria comunica che 6 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e 102 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina. La regione Veneto comunica che nei valori riportati per le terapie intensive si è verificato un disallineamento temporale del flusso informativo, pertanto per convenzione è stato riportato 7 dimessi da TI invece del n. 5 effettivi che include anche i negativizzati.

Le vittime approfondimento Quarta dose vaccino Covid, quando farla dopo essere guariti Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 41.046 in Lombardia 10.724 in Campania 14.898 in Veneto 11.583 nel Lazio 17.236 in Emilia-Romagna 11.359 in Sicilia 13.493 in Piemonte 8.714 in Puglia 10.256 in Toscana 3.962 nelle Marche 5.376 in Liguria 3.407 in Abruzzo 2.723 in Calabria 5.189 in Friuli-Venezia Giulia 2.553 in Sardegna 1.892 in Umbria 1.491 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.574 nella Provincia autonoma di Trento 948 in Basilicata 639 in Molise 538 in Valle d'Aosta