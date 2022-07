Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 15 luglio. DIRETTA

Crisanti: "Braccialetto quarantena misura estrema"

"Il 'braccialetto della quarantena'? A me sembra una misura un po' estrema. Sul fatto che le persone positive debbano rimanere in casa, penso non ci siano dubbi. Ma io sono sempre stato dell'opinione che sia meglio responsabilizzare". Parola di Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova. L'esperto commenta l'ultima decisione annunciata da Hong Kong, alle prese con un rialzo dei contagi: ripristinare il braccialetto elettronico per tenere sotto controllo le persone in isolamento domiciliare causa positività a Covid-19.