8/11 ©Ansa

In Spagna la ministra della Sanità Carolina Darias ha chiesto a tutti di usare le mascherine “quando necessario”, riferendosi ai luoghi affollati e alle situazioni a rischio. L’invito del governo per ora non si è tradotto in obbligo. Per chi entra in Spagna da Paesi Ue o dell’area Schengen sono però cadute tutte le restrizioni all’ingresso