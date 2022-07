1/10 ©Ansa

Con l'impennata dei contagi da Covid, causata dalla nuova variante Omicron 5, aumenta anche la richiesta di test antigenici rapidi. Quelli approvati dall'Ue sono 560. In Italia le farmacie non sono tenute a indicare di quale tipo sia il test antigenico in vendita, il cui costo è in genere sempre intorno ai 15 euro. Per qualche euro in più però si può acquistare un tampone Coi, che potrebbe misurare non solo la positività ma anche la portata dei sintomi

