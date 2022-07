Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 16 luglio. DIRETTA

"Nessun cambiamento in vista in merito all'isolamento. Come sempre si verificherà l'andamento epidemiologico e ci sarà un confronto con Regioni", ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza. Nelle ultime 24 si registrano 96.348 nuovi casi, 134 morti e un tasso di positività del 24,6%. In discesa l'indice di contagio Rt, che resta comunque sopra la soglia epidemica, mentre continua a salire l'incidenza nel periodo fra il 22 giugno e il 5 luglio 2022