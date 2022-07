Covid Piemonte, bollettino: 5.944 casi. Tasso di positività al 22,2%

I ricoverati in terapia intensiva sono 10, meno uno rispetto a ieri, mentre sono 543 nei reparti ordinari, 12 in più

In Piemonte sono 5.944 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI) riportati dall'aggiornamento pubblicato dalla Regione. Il tasso di positività è del 22,2% rispetto ai 26.749 tamponi diagnostici processati. I ricoverati in terapia intensiva sono 10, meno uno rispetto a ieri, mentre sono 543 nei reparti ordinari, 12 in più. Il tasso di occupazione dei letti negli ospedali è, rispettivamente, dell'1,6% e dell'8%. E' stato registrato anche un decesso.