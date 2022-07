Covid Lazio, bollettino: 9.748 casi. Tasso di positività al 23,6%

Sono 924 i ricoverati nei reparti ordinari (uno in meno rispetto a ieri), mentre sono 69 i pazienti in terapia intensiva (stesso numero di ieri)

Nel Lazio si registrano 9.748 nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI) su 5.513 tamponi molecolari e 35.669 tamponi antigenici per un totale di 41.182 tamponi.

Il bollettino

Sono 9 i decessi, 924 i ricoverati nei reparti ordinari (meno uno rispetto a ieri), 69 le terapie intensive (stesso numero di ieri) e 7.405 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.617. La crescita dei casi su base settimanale rallenta e si attesta a +11% (era al +50%). L'incidenza aumenta a 1.315 su cento mila abitanti (era 1.175 la scorsa settimana). Stabile il valore Rt a 1.24 e l'occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.