Riduzione del periodo di quarantena da 7 a 5 giorni per i soggetti positivi asintomatici, con un test negativo al quinto giorno. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende, l'orientamento che le autorità sanitarie starebbero valutando in queste ore sulla base dell'andamento della curva dei contagi Covid in Italia. Passerebbe inoltre da 21 a 15 giorni il periodo massimo di isolamento in caso persista la positività al virus. L'Oms: nel giro di "poche settimane, si prevede che l'Europa raggiungerà i 250mln di casi confermati di Covid-19 da inizio pandemia. Potrebbe arrivare a breve il via libera ai tanto attesi vaccini anti-Covid aggiornati contro la variante Omicron del virus Sars-CoV-2. L'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha iniziato a valutare la richiesta di autorizzazione di una versione di Comirnaty, il vaccino contro il covid di Pfizer e Biontech, adattata al virus originale e alle sue subvarianti Omicron BA.4/5. L'Aifa ha fissato per il prossimo 5 settembre una riunione straordinaria della Commissione tecnico scientifica. Sul tavolo, potrebbe esserci con grande probabilità - come già annunciato dal direttore generale Nicola Magrini - l'esame dei nuovi vaccini anti-Covid aggiornati, se non ci saranno ritardi nell'approvazione da parte dell'Ema. Sono 31.088 nuovi casi di Covid in Italia registrati il 30 agosto e 98 i decessi. Il tasso di positività è pari a 14,9% (MAPPE - GRAFICI - BOLLETTINO).