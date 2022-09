Circolare ministero: la quarantena passa da 7 a 5 giorni

La quarantena per i positivi al Covid termina dopo cinque giorni, in caso di tampone negativo e purché senza sintomi da almeno due giorni, e non più dopo sette giorni. Mentre in caso di positività persistente si potrà interrompere comunque l'isolamento al termine del 14esimo giorno, anziché degli attuali 21. Lo prevede una nuova circolare del ministero della Salute. L'ARTICOLO COMPLETO