Negli orari notturni, nelle località turistiche italiane, le prestazioni mediche non urgenti sono assicurate dal Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica). Per le emergenze si può invece ricorrere al 118. Nel caso in cui non sia presente la guardia medica turistica, è possibile accedere di giorno all'ambulatorio di un medico di famiglia per una visita a pagamento, che potrà essere rimborsata dalla Asl di residenza o essere detratta in dichiarazione dei redditi