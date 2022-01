Covid, dai ricoveri ai vaccini: i dati sui bambini e i ragazzi

La Società Italiana di Pediatria segnala 400 ospedalizzazioni in una settimana nella fascia 5-11 anni, l’unica per cui il tasso di incidenza - anche secondo l’Iss - non sta rallentando. Secondo i dati del governo aggiornati alle 20.45 del 26 gennaio, fra i 5 e gli 11 anni il 29,33% ha ricevuto la prima dose di vaccino, mentre il 9,26% anche la seconda. Complessivamente in 7 giorni sono stati oltre 294mila i nuovi casi nella fascia di età 0-19 anni, con 13 ricoveri in terapia intensiva e un decesso