Pregliasco a Sky TG24: “Rivedere la quarantena per bambini vaccinati”

Nei bambini vaccinati con due dosi “stiamo vedendo i dati che ci confermano ottimi livelli di protezione, questo è uno degli aspetti che andrebbe un po’ rivisto”. Sono le parole, pronunciate durante un intervento a “Timeline” su Sky TG24, di Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, a proposito della scelta di far fare la quarantena anche ai bambini vaccinati in caso di contatti con positivi. “È stato fatto in modo cautelativo rispetto alla sfida complessiva di apertura delle scuole , che è essenziale. È stato buttare la palla in avanti e ora si tratta di organizzare, anche questo è sulle spalle di tutti, dei genitori e dei bimbi stessi, che spesso sono anche più attenti dei grandi o degli adolescenti”, ha aggiunto.

La mascherina Ffp2 anche per i bambini

Proprio per la permanenza a scuola, secondo il virologo, per i bambini “sarebbe meglio” indossare una mascherina Ffp2. Tuttavia, quelle omologate per i più piccoli, “mancano, perché sono dispositivi di protezione individuale nati nell’industria. La protezione dal rischio biologico è un di più, sono state fatte per i materiali chimici, ma con ottimi risultati sul rischio biologico”, ha proseguito. “La Ffp2 ha una capacità protettiva anche verso chi la indossa rispetto al rischio di contagio, la chirurgica protegge gli altri ma meno se stessi”, ha precisato ancora.

“I dati del bollettino? Più che cambiarli vanno implementati”

Tra i temi toccati da Pregliasco, anche quello legato al bollettino dei casi quotidiani di Covid, a commento della richiesta di non computare i contagiati Covid ospedalizzati per altre patologie. “I dati vanno implementati, siamo abituati a dei dati scarni, però direi di non cambiare questa modalità, ma di integrarla, arricchirla con informazioni diverse, intanto perché nasconderle sarebbe mancanza di trasparenza e impedirebbe un’analisi del trend, però, alla luce di una Omicron meno ‘cattiva’ e di un gran numero di vaccinati, è chiaro che dobbiamo considerare parametri diversi”. Tra gli esempi, quello della Valle d’Aosta, dove “con piccoli numeri schizza in alto la percentuale, lì sarebbe un disastro”, ha spiegato l’esperto. “È un sistema che va bene per Regioni con la popolazione più ampia, vanno fatte queste correzioni, credo sia necessario come affinamento, in funzione del cambiamento di modalità di presentazione del virus e dei suoi effetti”.