Covid, immunità di gregge: cosa significa e come si raggiunge

Il termine indica il raggiungimento di una percentuale alta di popolazione coperta contro un'infezione, per impedire alla malattia di circolare. La soglia è fissata generalmente al 70% dei cittadini. La comunità scientifica non è però sicura che riusciremo a ottenerla contro il Covid-19. Si è detto che la Lombardia sarebbe arrivata all'immunità entro il 21 luglio: in realtà a quella data si arriverà al 70% di adesioni alle vaccinazioni, non quindi alla copertura completa