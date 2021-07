13/15 ©Ansa

ZONE ROSSE LOCALI - Mentre tutta Italia resta -per il momento- in zona bianca, alcuni comuni hanno deciso di istituire zone rosse per evitare un forte aumento di contagi. È successo a quattro località in Sicilia -dove si è anche rilevato un focolaio di 26 persone a Pantelleria- come disposto da una serie di ordinanze del presidente della Regione Nello Musumeci (in foto)