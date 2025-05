Donna uccisa in casa a Fregene: indagata la compagna del figlio

La compagna del figlio di Stefania Camboni, uccisa con almeno 15 coltellate e trovata morta ieri nella sua casa a Fregene, è indagata per omicidio. La sua versione dei fatti non avrebbe convinto gli inquirenti e potrebbe scattare a breve un fermo. Intanto proseguono le indagini per chiarire il movente

È indagata per omicidio la compagna del figlio di Stefania Camboni, la 58enne uccisa con almeno 15 coltellate all'addome e alla gola, trovata morta ieri mattina nel suo appartamento in un villino di Fregene, sul litorale vicino Roma. La sua versione dei fatti non avrebbe convinto gli inquirenti e potrebbe scattare a breve un fermo. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’omicidio. Resta da accertare il movente: gli investigatori stanno verificando se recentemente ci siano stati contrasti all’interno della famiglia. L’allarme è stato dato dal figlio, che ha raccontato di averla trovata senza vita al mattino, quando era andato a farle visita.

Le indagini



I carabinieri stanno indagando sulla vicenda delegati dalla procura di Civitavecchia. Sul corpo di Stefania Camboni è stata disposta l’autopsia. Dai primi accertamenti è emerso che, con ogni probabilità, la donna conosceva il suo assassino: nell’abitazione non sono stati riscontrati segni di effrazione né risultano oggetti o denaro scomparsi. La donna abitava da sola in una porzione della stessa villetta in cui vivono anche un figlio e la sua compagna. È stato proprio il figlio a raccontare ai carabinieri di aver trovato il corpo della madre al rientro dal turno di lavoro notturno, mentre era andato a salutarla. Quando sono arrivati i soccorsi, per la donna non c’era già più nulla da fare. Il corpo, coperto da alcuni cuscini, presentava numerose ferite da arma da taglio all’altezza del torace, come accertato dal medico legale. A poca distanza da casa è stata individuata e sequestrata l'auto della donna. Era adagiata a bordo strada contro una grata di recinzione divelta e con il finestrino del lato guida abbassato.