Covid, Omicron: gli studi sui positivi asintomatici e invisibili

In tutte le sue varianti, il coronavirus in alcuni casi colpisce con forza i contagiati – i numeri di ricoveri e decessi causati dall’infezione in tutto il mondo non lasciano spazio a dubbi -, in altri è invece un’infezione in apparenza invisibile. L’assenza di sintomi è una medaglia a due facce. L’aspetto positivo è che dimostra come il Covid-19 non sia letale per tutti, quello negativo è che si lega direttamente alla sua diffusione. Più persone non si accorgono di essere positive e conducono una vita senza restrizioni, più il virus circola

Quanto è pericolosa la variante Omicron: i dati da Italia e Uk