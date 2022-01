Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 17 gennaio. LIVE

Prima notte in tenda per sindaco Messina, Musumeci scrive a Speranza

Prima notte in tenda nel piazzale della rada San Francesco per il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che da ieri mattina si è accampato sul molo, dove arrivano i traghetti che navigano sullo Stretto collegando la Sicilia con la Calabria. Una protesta eclatante, annunciata nei giorni scorsi e documentata con dirette su Facebook, in attesa della deroga alla norma che prevede l'obbligo del Green pass rafforzato per l’attraversamento dello Stretto. "Abbiamo superato ogni limite, e, per effetto della normativa in atto, in questo momento i siciliani sono sotto sequestro", aveva detto ieri, spiegando che la sua sarebbe stata un'occupazione "permanente", ma "pacifica". "Non blocco nessun traghetto. Mi metterò in un angolo, chiederò un sacco a pelo e non andrò via in attesa dei rappresentanti dello Stato", aveva spiegato. Per il primo cittadino la norma viola di fatto la continuità territoriale.