Covid, Garattini: "Si stanno affacciando altre varianti"

"L'importante - ha sottolineato il presidente dell'istituto Mario Negri di Milano - è vaccinare tutto il mondo. Fino a quando non saranno vaccinati tutti, saremo tutti in pericolo. Se ne parla molto ma si fa molto poco"

"Oggi abbiamo varianti diverse da quelle di un anno fa e che potrebbero essere diverse da quelle che avremo fra un mese, si stanno affacciando altre varianti che non sappiamo quanto potranno rivelarsi pericolose". Lo ha affermato Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri di Milano durante la trasmissione Agorà su Rai 3. "L'importante - ha sottolineato - è vaccinare tutto il mondo. Fino a quando non saranno vaccinati tutti, saremo tutti in pericolo. Se ne parla molto ma si fa molto poco", ha concluso. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO- I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)