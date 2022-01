Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 18 gennaio. LIVE

Rianimatori, aumento di positivi al Covid da operare: “Mancano i protocolli”

Si tratta di una “una popolazione in crescita esponenziale, per la quale servono protocolli e spazi dedicati che oggi non sono codificati, col risultato che ogni azienda si organizza come meglio crede: in alcuni casi vengono operati, in altri ci sono dilazioni pericolose, mentre si occupano posti in reparto destinati al Covid critico. Servono indicazioni per evitare il caos”. Lo ha detto all’Ansa Antonio Giarratano, presidente della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti).