La relazione illustrativa specifica anche come individuare la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione, indispensabile per capire in quale categoria si rientra. Nel testo si legge che questa “viene definita come la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione; la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta; la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi”