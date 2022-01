3/10 ©Ansa

Per ora, la cifra a disposizione per il provvedimento sembra essere di circa 2 miliardi, da coprire con risorse già a bilancio, senza necessità di nuovo deficit. Niente soldi a pioggia, ma secondo le prime ipotesi si lavora a interventi mirati per dare ossigeno ai settori in crisi

