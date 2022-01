1/13 ©IPA/Fotogramma

La manovra di bilancio del governo Draghi prevede, tra le altre cose, anche alcune novità per quanto riguarda la Pubblica amministrazione: non solo arrivano le risorse per nuove assunzioni ma ci sono interventi anche per chi è già dipendente pubblico

