REDDITO DI CITTADINANZA/2 - Per chi non si presenta almeno una volta al mese ai centri per l'impiego - salvo "comprovato giustificato motivo" - scatta la decadenza immediata. E lo stesso vale per chi non può sottoscrivere il Patto per il lavoro ma è vincolato da quello per l'inclusione sociale: ci si deve presentare ai centri anti-povertà per vedere i progressi fatti. Per aiutare i beneficiari a cercare lavoro, ci saranno i navigator per altri quattro mesi