Covid, nuova circolare per incentivare lo smart working: cosa prevede

8/10 ©IPA/Fotogramma

Per questo motivo, “la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 22 della legge n. 81 del 2017 possono essere assolti in via telematica"