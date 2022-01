Covid, torna lo smart working? Ecco chi è pro e chi è contro

11/16 ©Ansa

Anche la ministra per le Politiche giovanili (ed ex ministra della Pa nel Conte bis) Fabiana Dadone (nella foto) non è d’accordo con Brunetta: "In Italia siamo stati i capofila del ricorso al lavoro agile per i lavoratori, sia pubblici che privati, e ora diciamo no proprio mentre in tutta Europa vi fanno ricorso?", dice a Il Fatto Quotidiano