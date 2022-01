5/11 ©Ansa

TASSO OCCUPAZIONE - Il tasso di occupazione - in aumento di 1,6 punti percentuali sull'anno - sale infatti per tutte le classi di età e si fissa nel complesso al 58,9%. Rispetto a novembre 2020, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro (-2,2%, pari a -53mila unità), sia l'ammontare degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-4,6%, pari a -633mila), valore quest'ultimo che era aumentato in misura eccezionale all'inizio dell'emergenza sanitaria