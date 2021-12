Istat: crescono gli occupati nel terzo trimestre, +500mila sull'anno

L'Istituto di statistica registra nel terzo trimestre 2021 un aumento di 121mila occupati (+0,5%) rispetto al trimestre precedente e un aumento di 505 mila unità (+2,2%) rispetto allo stesso periodo del 2020. Pil in crescita del 2,6% in termini congiunturali e del 3,9% in termini tendenziali