4/10 ©IPA/Fotogramma

L’obbligo è in realtà stato introdotto dal governo Monti nel 2012, ma non erano state predisposte sanzioni. I clienti a cui veniva rifiutato il pagamento tramite carta di credito o bancomat, avevano solo il diritto di non pagare fino a quando la contro parte non avesse accettato il pagamento elettronico