7/13 ©Ansa

Nell'ambito degli aiuti e delle agevolazioni per il rilancio delle imprese, il Governo ha stabilito un rifinanziamento di 450 milioni di euro dei Contratti di sviluppo per agevolare i progetti di investimento a sostegno della competitività. Istituito anche un fondo speciale di 100 milioni di euro per i lavoratori di aziende in crisi. Il fondo contribuirà a sostenere prepensionamento e decontribuzione totale per chi assume a tempo indeterminato questi lavoratori. E nuove agevolazioni sono state introdotte per l'acquisto di immobili da imprese in crisi