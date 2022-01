Covid, verso l'intesa: ecco i negozi dove non servirà il Green pass

Il ministero della Pubblica amministrazione e quello dello Sviluppo economico lavorano al Dpcm che conterrà la lista delle attività per cui non sarà necessario avere la certificazione verde. Oltre a supermercati e farmacie, potrebbero esserci anche gli ottici e i negozi per l'acquisto di pellet o legna per il riscaldamento. Gli acquisti all’aperto - ad esempio nei mercati o nei distributori di benzina - dovrebbero essere sempre consentiti, mentre potrebbe servire il pass per andare dal tabaccaio