10/10

L'Italia non è l'unico Paese europeo ad aver optato per l'obbligo vaccinale. La Grecia lo prevede per gli over 60 mentre l'Austria lo imporrà a partire dal primo febbraio a tutta la popolazione over 14. Eccezioni sono previste solo per le donne in gravidanza, chi è guarito da poco e chi ha ottenuto l'esenzione. A partire da quella data, chi non sarà ancora vaccinato riceverà una multa da 600 euro, ripetuta ogni tre mesi in caso di mancata somministrazione

Covid e obbligo vaccinale, la situazione in Italia e in Europa